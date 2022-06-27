ximing cai
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Specialty Chief Editor
Water Resource Management
Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Istanbul Technical University
Maslak, Türkiye
Associate Editor
Water Resource Management
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Water Resource Management
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Water Resource Management
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Water Resource Management
Geosciences Center, National Autonomous University of Mexico
Querétaro, Mexico
Associate Editor
Water Resource Management
National Institute of Technology Warangal
Warangal, India
Associate Editor
Water Resource Management
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Resource Management
Kore University of Enna
Enna, Italy
Associate Editor
Water Resource Management
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Water Resource Management
Florida Gulf Coast University
Fort Myers, United States
Associate Editor
Water Resource Management
Faculty of Engineering, Kafrelsheikh University
Kafr el-Sheikh, Egypt
Associate Editor
Water Resource Management
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Canberra, Australia
Associate Editor
Water Resource Management
Asian Institute of Technology
Khlong Luang District, Thailand
Associate Editor
Water Resource Management
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Water Resource Management