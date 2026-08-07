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articles

Original Research

Published on 29 Jul 2026

Atherosclerotic-dose TMAO accentuates redox imbalances and motor dysfunctions in a MPTP mouse model of Parkinson’s disease

in Parkinson’s Disease and Aging-related Movement Disorders

  • Paul-Ştefan Panaitescu
  • Ioana Bâldea
  • Vlad Alexandru Toma
  • Alexandra-Maria Nuţu
  • Claudia-Andreea Moldoveanu
  • Alexandra Sevastre-Berghian
  • Ana-Maria Vlase
  • Irina Camelia Haranguş
  • Carmen Costache
  • Simona Clichici
Frontiers in Aging Neuroscience
doi 10.3389/fnagi.2026.1871569
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Study Protocol

Published on 23 Jul 2026

The Vall d’Hebron Initiative for Parkinson (VHIP) cohort: a prospective, longitudinal, and observational study enrolling de novo Parkinson’s disease patients for biomarker identification and validation

in Parkinson’s Disease and Aging-related Movement Disorders

  • Daniela Samaniego
  • Silvia Enríquez-Calzada
  • Laura Domingo
  • Mar Armengol
  • Maria Camprodón
  • Laura Melgarejo
  • Mercedes Arrúe-Gonzalo
  • Maria Miret-Milian
  • Victoria González
  • Sara Belmonte
Frontiers in Aging Neuroscience
doi 10.3389/fnagi.2026.1858685
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