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Aging in Autism: Challenges, Needs, and Best Practices to Support Autistic Adults as they Transition from Mid-life to their Senior Years
- Abha Chauhan
- Stephen M. Edelson
- Fakhri Leila Shafai
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