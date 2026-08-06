Original Research
Published on 06 Aug 2026
The relationship between sarcopenia detected in newly diagnosed lung cancer patients and serum levels of IL6, IGF-1 and myostatin
in Aging and Cancer
- 345 views
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Aging and Cancer
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Aging and Cancer
Brief Research Report
Published on 23 Jul 2026
in Aging and Cancer
Editorial
Published on 22 Jul 2026
in Aging and Cancer
Brief Research Report
Published on 26 Jun 2026
in Aging and Cancer
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Aging and Cancer
Perspective
Published on 25 May 2026
in Aging and Cancer
Original Research
Published on 11 May 2026
in Aging and Cancer
Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Aging and Cancer
Original Research
Published on 17 Apr 2026
in Aging and Cancer
Original Research
Published on 17 Apr 2026
in Aging and Cancer
Mini Review
Published on 02 Apr 2026
in Aging and Cancer
Case Report
Published on 28 Jan 2026
in Aging and Cancer
Perspective
Published on 21 Jan 2026
in Aging and Cancer
Brief Research Report
Published on 12 Jan 2026
in Aging and Cancer
Editorial
Published on 02 Jan 2026
in Aging and Cancer
Systematic Review
Published on 15 Oct 2025
in Aging and Cancer
Brief Research Report
Published on 14 Oct 2025
in Aging and Cancer
Mini Review
Published on 09 Oct 2025
in Aging and Cancer
Original Research
Published on 19 Sep 2025
in Aging and Cancer
Brief Research Report
Published on 30 Jun 2025
in Aging and Cancer
Original Research
Published on 22 Jan 2025
in Aging and Cancer
Perspective
Published on 29 Jul 2024
in Aging and Cancer
Hypothesis and Theory
Published on 13 Jun 2023
in Aging and Cancer