stéphane cordeau
INRAE, UMR Agroécologie
Dijon, France
Specialty Chief Editor
Agroecological Cropping Systems
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
Technical University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
Central Institute for Cotton Research (ICAR)
Nagpur, India
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
The James Hutton Institute
Dundee, United Kingdom
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
Hunan Agricultural University
Changsha, China
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
Division of Agroecology and Environment, Agroscope (Switzerland)
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
Louisiana State University Agricultural Center
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
Université de Toulouse
Toulouse, France
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
Kansas State University
Manhattan, United States
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
New Mexico State University
Las Cruces, United States
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems
University of South Australia
Adelaide, Australia
Associate Editor
Agroecological Cropping Systems