lingling li
Gansu Agricultural University
Lanzhou, China
Specialty Chief Editor
Field Water Management
Luleå University of Technology
Luleå, Sweden
Associate Editor
Field Water Management
Agricultural Research Organization (ARO)
Rishon LeZion, Israel
Associate Editor
Field Water Management
Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture
Washington D.C., United States
Associate Editor
Field Water Management
China Agricultural University
Beijing, China
Associate Editor
Field Water Management
Northwest A&F University
Xianyang, China
Associate Editor
Field Water Management
Tottori University
Tottori, Japan
Associate Editor
Field Water Management
China Agricultural University
Beijing, China
Associate Editor
Field Water Management
Tottori University
Tottori, Japan
Associate Editor
Field Water Management
Njala University
Bo, Sierra Leone
Associate Editor
Field Water Management
Research Institute of International Agriculture, Technology and Information, Hankyong National University, Ansung, 17579, Republic of Korea
Ansung, Republic of Korea
Associate Editor
Field Water Management
National Institute for Agricultural and Veterinary Research (INIAV)
Oeiras, Portugal
Associate Editor
Field Water Management
Indian Agricultural Research Institute (ICAR)
New Delhi, India
Associate Editor
Field Water Management
Yan'an University
Yan'an, China
Associate Editor
Field Water Management
Lanzhou University
Lanzhou, China
Associate Editor
Field Water Management
Northwest A&F University
Xianyang, China
Associate Editor
Field Water Management