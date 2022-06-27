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Coupling Field Water Management with Soil Conservation and Nutrient Strategies to Sustain Crop Productivity under Drought, Salinity, and Soil Degradation
- Evans Asenso
- Yousef Alhaj Hamoud
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