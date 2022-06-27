subodh adhikari
Utah State University
Logan, United States
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Weed Management
Utah State University
Logan, United States
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Weed Management
University of Idaho
Moscow, United States
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Weed Management
International Rice Research Institute (IRRI)
Los Baños, Philippines
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BASF
Köln, Germany
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Weed Management
Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA)
Brasília, Brazil
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Universitat de Lleida
Lleida, Spain
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Weed Management
Faculty of Science, Charles Sturt University
Wagga Wagga, Australia
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Weed Management
Oregon State University
Corvallis, United States
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Weed Management
National University of the South
Bahía Blanca, Argentina
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Weed Management
National Institute for Agricultural and Veterinary Research (INIAV)
Oeiras, Portugal
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Federal University of Pelotas
Pelotas, Brazil
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The University of Queensland
Brisbane, Australia
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University of Sri Jayewardenepura
Nugegoda, Sri Lanka
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McGill University
Montreal, Canada
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Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario
Rosario, Argentina
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Department of Agricultural, Forestry and Food Sciences, School of Agriculture and Veterinary Medicine, University of Turin
Turin, Italy
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