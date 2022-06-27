shibu jose
University of Missouri
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Weed Management
Universidade Federal de Viçosa
Viçosa, Brazil
Associate Editor
Weed Management
Department of Entomology, Plant Pathology and Nematology, College of Agricultural and Life Sciences, University of Idaho
Moscow, United States
Associate Editor
Weed Management
School of Agricultural, Environmental and Veterinary Sciences, Charles Sturt University
Wagga Wagga, Australia
Associate Editor
Weed Management
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Weed Management
AgriBio, La Trobe University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Weed Management
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Weed Management
Panjab University
Chandigarh, India
Associate Editor
Weed Management
Asian Institute of Technology
Khlong Luang District, Thailand
Associate Editor
Weed Management
Federation University Australia
Ballarat, Australia
Associate Editor
Weed Management
Institute for Sustainable Agriculture, Spanish National Research Council (CSIC)
Córdoba, Spain
Associate Editor
Weed Management
Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation
Split, Croatia
Associate Editor
Weed Management
Kansas State University
Manhattan, United States
Associate Editor
Weed Management
Punjab Agricultural University
Ludhiana, India
Associate Editor
Weed Management
University of Ioannina
Ioannina, Greece
Associate Editor
Weed Management
Kansas State University
Manhattan, United States
Associate Editor
Weed Management