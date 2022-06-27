scott p commins
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
Independent researcher
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
Technical University of Munich and Helmholtz Center Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
Department of Microbiology, Immunology and Transplantation, Faculty of Medicine, KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
Institute of Applied Health Research, College of Medical and Dental Sciences, University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
Montpellier, France
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
424 General Military Training Hospital
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
University Clinic of Pulmonary and Allergic Diseases Golnik
Golnik, Slovenia
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela
Madrid, Spain
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
School of Clinical Medicine, Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS - Firenze
Florence, Italy
Associate Editor
Drug, Venom & Anaphylaxis