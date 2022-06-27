torben sigsgaard
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Specialty Chief Editor
Environmental Determinants
Department of Medicine and Surgery, University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Environmental & Occupational Determinants
Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań
Poznań, Poland
Associate Editor
Environmental & Occupational Determinants
Aix-Marseille Université
Marseille, France
Associate Editor
Environmental & Occupational Determinants
Epidemiology Research Unit, Public Health Institute, University Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Environmental & Occupational Determinants
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Environmental Determinants
La Trobe University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Environmental Determinants
University of Extremadura
Badajoz, Spain
Associate Editor
Environmental Determinants
University of Cordoba
Córdoba, Spain
Associate Editor
Environmental Determinants
University of Cordoba
Córdoba, Spain
Associate Editor
Environmental Determinants
National Polytechnic Institute (IPN)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Environmental & Occupational Determinants
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Environmental and Occupational Determinants
James Cook University
Townsville, Australia
Associate Editor
Environmental & Occupational Determinants
Department of Clinical and Environmental Allergology, Jagiellonian University Medical College
Kraków, Poland
Associate Editor
Environmental Determinants
University of Cordoba
Córdoba, Spain
Associate Editor
Environmental Determinants
Nippon Medical School
Bunkyō, Japan
Associate Editor
Environmental & Occupational Determinants