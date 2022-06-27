luis garcia-marcos
University of Murcia
Murcia, Spain
Specialty Chief Editor
Genetics and Epidemiology
Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC)
Gentofte, Denmark
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Ciudad de México, Mexico
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
University of La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, Spain
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
Translational Inflammation Research Division & Core Facility for Single Cell Multiomics, Medical Faculty, Philipps-University of Marburg
Marburg, Germany
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
Faculty of Medicine, University of Maribor
Maribor, Slovenia
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
Faculty of Medicine, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Genetics and Epidemiology
University of Applied Sciences Rosenheim
Rosenheim, Germany
Associate Editor
Genetics and Epidemiology