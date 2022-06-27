ana maria giménez-arnau
Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM)
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Skin Allergy
Charite, Department of Dermatology and Allergy
10117, Germany
Associate Editor
Skin Allergy
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Skin Allergy
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Skin Allergy
University Hospital La Paz
La Paz, Spain
Associate Editor
Skin Allergy
University Hospital of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Skin Allergy
Faculdade de Medicina do ABC
Santo André, Brazil
Associate Editor
Skin Allergy
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Skin Allergy
Semmelweis University
Budapest, Hungary
Associate Editor
Skin Allergy
Osaka Medical and Pharmaceutical University
Takatsuki, Japan
Associate Editor
Skin Allergy
University Medical Center Schleswig-Holstein
Kiel, Germany
Associate Editor
Skin Allergy
Padmashree Dr. D.Y. Patil University
Navi Mumbai, India
Associate Editor
Skin Allergy
Centre Hospitalier Universitaire de Québec
Québec, Canada
Associate Editor
Skin Allergy
Faculty of Medicine, University of Kiel
Kiel, Germany
Associate Editor
Skin Allergy
University of Freiburg Medical Center
Freiburg, Germany
Associate Editor
Skin Allergy
Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University
Martin, Slovakia
Associate Editor
Skin Allergy