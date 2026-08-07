 Skip to main content

961 Publications

volumes

Volume 7 - 2026

Original Research

Published on 05 Aug 2026

Proteomic profiling of Juniperus oxycedrus and Cupressus arizonica pollen reveals quantitative interspecies differences in the IgE-binding protein repertoire associated with Mediterranean Cupressaceae allergy

  • Sandra Sivill
  • Jose Carlos Hernández-Walias
  • Juan Manuel Igea
  • Jose Alejandro Lemus Calderon
  • Ana Maria Navarro-Pulido
  • Carmen Rondon
  • Beatriz Fernandez Parra
  • Magdalena Lluch-Bernal
  • M. Teresa Dordal Culla
  • Fernando Pineda
Frontiers in Allergy
doi 10.3389/falgy.2026.1885294
  • 429 views