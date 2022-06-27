enrico d'alessandro
University of Messina
Messina, Italy
Community Reviewer
Animal Nutrition
University of Messina
Messina, Italy
Community Reviewer
Animal Nutrition
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Community Reviewer
Animal Nutrition
Faculty of Veterinary Medicine, University of the Republic
Montevideo, Uruguay
Community Reviewer
Animal Welfare and Policy
University of Messina
Messina, Italy
Community Reviewer
Animal Physiology and Management
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Community Reviewer
Animal Physiology and Management
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Brazil
Community Reviewer
Precision Livestock Farming
Bangladesh Agricultural University
Mymensingh, Bangladesh
Community Reviewer
Animal Physiology and Management
Institute of Livestock and Grassland Science (NARO)
Tsukuba, Japan
Community Reviewer
Animal Breeding and Genetics
Institut du développement durable et des relations internationales
Paris, France
Community Reviewer
Animal Welfare and Policy
Botswana University of Agriculture and Natural Resources
Gabarone, Botswana
Community Reviewer
Animal Welfare and Policy
Alexandria University
Alexandria, Egypt
Community Reviewer
Animal Nutrition
School of Veterinary Medicine, University of California, Davis
Davis, United States
Community Reviewer
Animal Welfare and Policy
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA)
Lodi, Italy
Community Reviewer
Animal Physiology and Management
Faculty of Agronomy and environnemental Sciences. Dan Dicko Dankoulodo University
Maradi, Niger
Community Reviewer
Animal Physiology and Management
Federal University of Agriculture, Abeokuta
Abeokuta, Nigeria
Community Reviewer
Animal Nutrition
University of Ibadan
Ibadan, Nigeria
Community Reviewer
Animal Nutrition