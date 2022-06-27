david l harmon
University of Kentucky
Lexington, United States
Specialty Chief Editor
Animal Nutrition
AB Vista
Marlborough, United Kingdom
Associate Editor
Animal Nutrition
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Animal Nutrition
North Carolina Agricultural and Technical State University
Greensboro, United States
Associate Editor
Animal Nutrition
Oregon State University
Corvallis, United States
Associate Editor
Animal Nutrition
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Brazil
Associate Editor
Animal Nutrition
Central Institute for Research on Cattle
Meerut, India
Associate Editor
Animal Nutrition
Luiz de Queiroz College of Agriculture, University of São Paulo
Piracicaba, Brazil
Associate Editor
Animal Nutrition
Parmigiano Reggiano Consortium
Reggio nell'Emilia, Italy
Associate Editor
Animal Nutrition
Yangzhou University
Yangzhou, China
Associate Editor
Animal Nutrition
Department of Animal and Dairy Science, College of Agricultural & Environmental Sciences, University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Animal Nutrition
University of Torino
Torino, Italy
Associate Editor
Animal Nutrition
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Animal Nutrition
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand
Associate Editor
Animal Nutrition
Consultant
Bentonville, United States
Associate Editor
Animal Nutrition
Center Agriculture Food Environment (C3A), University of Trento
San Michele all’Adige, Italy
Associate Editor
Animal Nutrition