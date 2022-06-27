linda jane keeling
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Specialty Chief Editor
Animal Welfare and Policy
Institutlo Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)
Montevideo, Uruguay
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
COISPA Tecnologia & Ricerca
Bari, Italy
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
University of Teramo
Teramo, Italy
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
Scotland's Rural College
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
Royal (Dick) School of Veterinary Studies, University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
Sherbrooke Research and Development Centre, Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
Sherbrooke, Canada
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
Charles Sturt University
Bathurst, Australia
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
A World of Good Initiative | Inc
Dover DE, United States
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
Norwegian University of Life Sciences
As, Norway
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Animal Welfare and Policy
Norges miljo- og biovitenskapelige universitet Fakultet for biovitenskap
As, Norway
Associate Editor
Animal Welfare and Policy