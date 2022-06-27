sanjib bhakta
Institute of Structural and Molecular Biology, Birkbeck, University of London and UCL
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Antibiotic Development
The University of Jordan
Aljubeiha, Jordan
Associate Editor
Antibiotic Development
Miami University
Oxford, United States
Associate Editor
Antibiotic Development
Centro de Terapia Celular e Molecular, Universidade Federal de São Paulo, Campus São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Antibiotic Development
Center for Scientific Research and Higher Education in Ensenada (CICESE)
Ensenada, Mexico
Associate Editor
Antibiotic Development
De Montfort University
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
Antibiotic Development
Central Drug Research Institute (CSIR)
Lucknow, India
Associate Editor
Antibiotic Development
Institute of Chemical Technology
Mumbai, India
Associate Editor
Antibiotic Development
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Antibiotic Development
Birla Institute of Technology, Mesra
Ranchi, India
Associate Editor
Antibiotic Development
Centre for biotechnology, Siksha O Anusandhan University
Bhubaneswar, India
Associate Editor
Antibiotic Development
Department of Microbiology and Immunology, School of Biomedical Sciences, University of Otago
Dunedin, New Zealand
Associate Editor
Antibiotic Development
Birkbeck, University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Antibiotic Development
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Antibiotic Development
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Antibiotic Development
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Antibiotic Development