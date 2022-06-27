stephen henry gillespie
University of St Andrews
St Andrews, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Antibiotics
Institute of Structural and Molecular Biology, Birkbeck, University of London and UCL
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Antibiotic Development
Institute for Laboratory Medicine, Microbiology & Infection Control, Medical Faculty, Goethe University
Frankfurt/Main, Germany
Specialty Chief Editor
Enhanced Epidemiology and Preventive Strategies
Department of Medical and Surgical Sciences, Alma Mater Studiorum University of Bologna,
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Pharmacology
San Matteo Hospital Foundation (IRCCS)
Pavia, Italy
Specialty Chief Editor
Antibiotics in Clinical Settings
Southwest University
Chongqing, China
Specialty Chief Editor
Antibiotic Resistance
The University of Jordan
Aljubeiha, Jordan
Associate Editor
Antibiotic Development
Henry Ford Health System
Detroit, United States
Associate Editor
Antibiotic Resistance
Miami University
Oxford, United States
Associate Editor
Antibiotic Development
Unit of Microbiology, Sant'Orsola-Malpighi Polyclinic
Bologna, Italy
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
International Livestock Research Institute (Ethiopia)
Addis Ababa, Ethiopia
Associate Editor
Antibiotic Resistance
Centro de Terapia Celular e Molecular, Universidade Federal de São Paulo, Campus São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Antibiotic Development
International Centre for Diarrhoeal Disease Research (ICDDR)
Dhaka, Bangladesh
Associate Editor
Antibiotic Resistance
University of South Florida
Tampa, United States
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
University of South Florida
Tampa, United States
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings
Indian Veterinary Research Institute (IVRI)
Bareilly, India
Associate Editor
Antibiotics in Clinical Settings