felipe e. reyes-lópez
Centro de Biotecnología Acuícola, Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago
Santiago, Chile
Community Reviewer
Production Biology
Centro de Biotecnología Acuícola, Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago
Santiago, Chile
Community Reviewer
Production Biology
DIV OF FISH GENETICS & BIOTECHNOLOGY. FACULTY OF FISHERIES. SHER E KASHMIR UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES & TECHNOLOGY OF KASHMIR. INDIA
Srinagar, India
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Disease and Health Management
UVAXX PTE LTD
Singapore, Singapore
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Disease and Health Management
Emmanuel Abarike
Tamale-UDS Nyankpala campus, Ghana
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Production Biology
Auburn University
Auburn, United States
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Production Biology
Iranian Fisheries Research Organization
Tehran, Iran
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Disease and Health Management
University of Kashmir
Srinagar, India
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Production Biology
Ocean University of China
Qingdao, China
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Human Nutritional and Health Outcomes
University of Hormozgan
BandarAbbas, Iran
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Disease and Health Management
WorldFish (Bangladesh)
Dhaka, Bangladesh
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Society, Value Chains, Governance and Development
University of Valencia
Valencia, Spain
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Disease and Health Management
Universiti Brunei Darussalam
Bandar Seri Begawan, Brunei
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Human Nutritional and Health Outcomes
IPB University
Bogor, Indonesia
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Human Nutritional and Health Outcomes
NTNU Ålesund
Ålesund, Norway
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Production Biology
Trinity University of Asia
Quezon City, Philippines
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Disease and Health Management
Wageningen University & Research - Environmental Policy Group
Wageningen, Netherlands
Community Reviewer
Society, Value Chains, Governance and Development