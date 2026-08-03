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Original Research

Published on 07 May 2026

Chitosan as a functional ingredient in Nile tilapia sausages: enhancing antioxidant capacity, technological performance, nutritional quality, and consumer acceptance

in Human Nutritional and Health Outcomes

  • Fernando Pinheiro dos Santos
  • Maria Ildilene da Silva
  • Valfredo Figueira da Silva
  • Josenildes Botelho
  • Milton Teixeira de Moraes Júnior
  • Gislaine Gonçalves Oliveira
  • Elavarasan Krishnamoorthy
  • Elenice Souza dos Reis Goes
Frontiers in Aquaculture
doi 10.3389/faquc.2026.1809406
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