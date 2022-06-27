david little
University of Stirling
Stirling, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Production Biology
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Production Biology
Central Institute of Fisheries Education (ICAR)
Mumbai, India
Associate Editor
Production Biology
University of Concepcion
Concepción, Chile
Associate Editor
Production Biology
IPB University
Bogor, Indonesia
Associate Editor
Production Biology
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Production Biology
Atlantic Aqua Farms Ltd
Charlottetown, Canada
Associate Editor
Production Biology
Faculty of Marine and Fisheries, Udayana University
Bali, Indonesia
Associate Editor
Production Biology
Shanghai Ocean University
Shanghai, China
Associate Editor
Production Biology
Agricultural University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Production Biology
Research Centre for Experimental Marine Biology & Biotechnology, University of the Basque Country
Plentzia, Spain
Associate Editor
Production Biology
Central Inland Fisheries Research Institute (ICAR)
Kolkata, India
Associate Editor
Production Biology
Can Tho University
Can Tho, Vietnam
Associate Editor
Production Biology
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Production Biology
Sher-E-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology Kashmir Faculty of Fisheries
Ganderbal, India
Associate Editor
Production Biology
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Production Biology