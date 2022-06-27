rahma adam
WorldFish (Malaysia)
Penang, Malaysia
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
WorldFish (Malaysia)
Penang, Malaysia
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
University of Stavanger
Stavanger, Norway
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
WorldFish (India)
Assam, India
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
Oregon State University
Corvallis, United States
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
Bangladesh Agricultural University
Mymensingh, Bangladesh
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
Faculty of Governance and Global Affairs, Leiden University
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
Research Center for Food and Development CIAD AC
Mazatlan, Mexico
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
Memorial University of Newfoundland
St. John's, Canada
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources
Lilongwe, Malawi
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
Kenya Marine and Fisheries Research Institute
Mombasa, Kenya
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
Leibniz Centre for Tropical Marine Research (LG)
Bremen, Germany
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
University of the Philippines Diliman
Quezon City, Philippines
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
International Livestock Research Institute (ILRI)
Nairobi, Kenya
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
Department of Veterinary Medical Sciences, University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development
Shanghai Ocean University
Shanghai, China
Associate Editor
Society, Value Chains, Governance and Development