christian bauckhage
University of Bonn
Bonn, Germany
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
University of Bonn
Bonn, Germany
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
Department of Electrical and Information Engineering, University of Cassino
Cassino, Italy
Community Reviewer
Pattern Recognition
Southern Connecticut State University
New Haven, United States
Community Reviewer
Organoid Intelligence
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Community Reviewer
Pattern Recognition
Batman University
Batman, Türkiye
Community Reviewer
Machine Learning and Artificial Intelligence
University of British Columbia, Okanagan Campus
Kelowna, Canada
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
Konya Technical University
Konya, Türkiye
Community Reviewer
Machine Learning and Artificial Intelligence
Kastamonu University
Kastamonu, Türkiye
Community Reviewer
AI in Business
Iskenderun Technical University
Hatay, Türkiye
Community Reviewer
Machine Learning and Artificial Intelligence
Karabük University
Karabük, Türkiye
Community Reviewer
AI in Business
University of Bordj Bou Arréridj
Bordj Bou Arreridj, Algeria
Community Reviewer
Machine Learning and Artificial Intelligence
Stockholm University
Stockholm, Sweden
Community Reviewer
AI in Business
Yazd University
Yazd, Iran
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Community Reviewer
AI in Food, Agriculture and Water
Amazon (Germany)
Berlin, Germany
Community Reviewer
Medicine and Public Health
An-Najah National University
Nablus, Palestine
Community Reviewer
AI in Finance