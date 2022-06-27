ifeoma adaji
University of British Columbia, Okanagan Campus
Kelowna, Canada
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
University of British Columbia, Okanagan Campus
Kelowna, Canada
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
ICATE (CONICET/UNSJ)
San Juan, Argentina
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
An-Najah National University
Nablus, Palestine
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
The University of Jordan
Aljubeiha, Jordan
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
Aragonese Institute of Health Research, University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
SRI International
Menlo Park, United States
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
Trent University
Peterborough, Canada
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
International University of La Rioja
Logroño, Spain
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
University of Caldas
Manizales, Colombia
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
Center for Advanced Research in Education, University of Chile
Santiago, Chile
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
Konrad Lorenz University Foundation
Bogotá, Colombia
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
Higher School of Public Administration
Bogotá, Colombia
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
Deapartment of Compputer Science University of Chile
Santiago, Chile
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change
Feevale University
Novo Hamburgo, Brazil
Community Reviewer
AI for Human Learning and Behavior Change