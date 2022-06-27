julita vassileva
University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Specialty Chief Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
Cleveland State University
Cleveland, United States
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
Montreal University
Montreal, Canada
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
Vanderbilt University
Nashville, United States
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
University of Cauca
Popayán, Colombia
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
Durham University
Durham, United Kingdom
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
Athabasca University
Athabasca, Canada
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
Graduate School of Education, Harvard University
Cambridge, United States
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
Université Paris-Sorbonne
Paris, France
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
AI for Human Learning and Behavior Change