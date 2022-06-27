kemal akyol
Kastamonu University
Kastamonu, Türkiye
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AI in Business
Kastamonu University
Kastamonu, Türkiye
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AI in Business
Karabük University
Karabük, Türkiye
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AI in Business
Stockholm University
Stockholm, Sweden
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AI in Business
Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University
Dinajpur, Bangladesh
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AI in Business
Abu Dhabi School of Management
Abu Dhabi, United Arab Emirates
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AI in Business
Mississippi State University
Starkville, United States
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AI in Business
University of Westminster
London, United Kingdom
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AI in Business
University of Piraeus
Piraeus, Greece
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AI in Business
SKEMA Business School, Sophia Antipolis Campus
Sophia Antipolis, France
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AI in Business
National Textile University
Faisalabad, Pakistan
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AI in Business
Istanbul Medeniyet University
Istanbul, Türkiye
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AI in Business
East Tennessee State University
Johnson City, United States
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AI in Business
American University of the Middle East
Kuwait City, Kuwait
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AI in Business
Istanbul Technical University
Istanbul, Türkiye
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AI in Business
Mus Alparslan University
Muş, Türkiye
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AI in Business
National Technical University of Athens
Athens, Greece
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AI in Business