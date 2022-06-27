dursun delen
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Specialty Chief Editor
AI in Business
Firat University
Elazig, Türkiye
Associate Editor
AI in Business
Wright State University
Dayton, United States
Associate Editor
AI in Business
The Bucharest University of Economic Studies
Bucharest, Romania
Associate Editor
AI in Business
Zhejiang University of Finance and Economics
Hangzhou, China
Associate Editor
AI in Business
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
Associate Editor
AI in Business
University of Wisconsin–Whitewater
Whitewater, United States
Associate Editor
AI in Business
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
AI in Business
International Labour Organization
Geneva, Switzerland
Associate Editor
AI in Business
Quinnipiac University, School of Business, Entrepreneurship, International Business, Strategy department
Hamden Connecticut, United States
Associate Editor
AI in Business
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
AI in Business
Comenius University
Bratislava, Slovakia
Associate Editor
AI in Business
SKEMA Business School, Sophia Antipolis Campus
Sophia Antipolis, France
Associate Editor
AI in Business
Universidad Catolica de la Santisima Concepcion
concepcion, Chile
Associate Editor
AI in Business
School of Management, Xi'an Jiaotong University
Xi’an, China
Associate Editor
AI in Business
Vardhaman College of Engineering
Hyderabad, India
Associate Editor
AI in Business