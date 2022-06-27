paolo giudici
University of Pavia
Pavia, Italy
Specialty Chief Editor
AI in Finance
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
AI in Finance
Piraeus Bank
Athens, Greece
Associate Editor
AI in Finance
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
AI in Finance
Lebanese American University - Byblos Campus
Byblos, Lebanon
Associate Editor
AI in Finance
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, United States
Associate Editor
AI in Finance
An-Najah National University
Nablus, Palestine
Associate Editor
AI in Finance
Sigmund Freud University Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
AI in Finance
University of North Carolina at Charlotte
Charlotte, United States
Associate Editor
AI in Finance
Kaunas University of Technology
Kaunas, Lithuania
Associate Editor
AI in Finance
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
AI in Finance
University of Brasilia
Brasilia, Brazil
Associate Editor
AI in Finance
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
AI in Finance
Department of Statistical Sciences, Faculty of Information Engineering, Computer Science and Statistics, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
AI in Finance
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
AI in Finance