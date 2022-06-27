elham abbasi
Yazd University
Yazd, Iran
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Yazd University
Yazd, Iran
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Near East University
Nicosia, Cyprus
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Leshan Normal University
Leshan, China
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
University of the Punjab
Lahore, Pakistan
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Sana'a University
Sana'a, Yemen
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Michoacana University of San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Mexico
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
University of Southern Queensland
Toowoomba, Australia
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Taif University
Ta'if, Saudi Arabia
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Dean of the Artificial Intelligence Faculty, Al-Balqa Applied University
Al-Salt, Jordan
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Anhembi Morumbi University
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
University of the West Indies, Mona
Kingston, Jamaica
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Department of Mathematics, Shahid Matangini Hazra Government General Degree College for Women, India
Tamluk, India
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Giresun University
Giresun, Türkiye
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Community Reviewer
Fuzzy Systems
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Community Reviewer
Logic and Reasoning in AI