fabrizio riguzzi
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Specialty Chief Editor
Logic and Reasoning in AI
Gazi University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
E.ON (Germany)
Dusseldorf, Germany
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
Department of Social and Economic Sciences, Faculty of Political Sciences, Sociology, Communication, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
Libera Universita di Bolzano Facolta di Ingenieria
Bolzano, Italy
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
Sichuan University
Chengdu, China
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
Xi’an University of Posts and Telecommunications
Xi'an, China
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
Vidyasagar University
Midnapore, India
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
Scuola Normale Superiore Classe di Scienze
Pisa, Italy
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
Department of Computer Science, Faculty of Science and Mathematics, University of Nis
Nis, Serbia
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
Bharathiar University
Coimbatore, India
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
College of Information Engineering, Northwest A&F University
Yangling, China
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI
Hai Phong University
Haiphong, Vietnam
Associate Editor
Logic and Reasoning in AI