silvia bolognin
Department of Complex Tissue Regeneration, MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine, Maastricht University
Maastricht, Netherlands
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Organoid Intelligence
Department of Complex Tissue Regeneration, MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine, Maastricht University
Maastricht, Netherlands
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Organoid Intelligence
Swansea University
Swansea, United Kingdom
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Organoid Intelligence
AxoSim, Inc.
New Orleans, United States
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Organoid Intelligence
Gdynia Maritime University
Gdynia, Poland
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Organoid Intelligence
University of Texas at San Antonio
San Antonio, United States
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Organoid Intelligence
Department of Physics, School of Science, Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
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Organoid Intelligence
University of Jaén
Jaén, Spain
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Organoid Intelligence
University of A Coruña
A Coruña, Spain
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Organoid Intelligence
School of Science, Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
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Organoid Intelligence
Aston University
Birmingham, United Kingdom
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Organoid Intelligence
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
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Organoid Intelligence
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
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Organoid Intelligence
Gheorghe Asachi Technical University of Iași
Iași, Romania
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Organoid Intelligence
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
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Organoid Intelligence
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
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Organoid Intelligence
University of Pisa
Pisa, Italy
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