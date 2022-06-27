david huffman
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Behavioral Economics
Julius Maximilian University of Würzburg
Würzburg, Germany
Specialty Chief Editor
Behavioral Labor Economics
Cornell University
Ithaca, United States
Specialty Chief Editor
Health Behaviors
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Behavioral Microfoundations
Queen's University
Kingston, Canada
Specialty Chief Editor
Behavioral Public Policy
Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA) at the University Pompeu Fabra University
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Neuroeconomics
Leibniz Institute for Economic Research (RWI Essen)
Essen, Germany
Associate Editor
Behavioral Public Policy
Indian Institute of Management Bangalore
Bangalore, India
Associate Editor
Behavioral Microfoundations
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Behavioral Public Policy
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Behavioral Microfoundations
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Behavioral Public Policy
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Behavioral Microfoundations
Technische Hochschule Ingolstadt
Ingolstadt, Germany
Associate Editor
Behavioral Public Policy
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Behavioral Labor Economics
CNRS, TSE, IAST
Toulouse, France
Associate Editor
Culture and Ethics
UMR5824 Groupe d'Analyse et de Theorie Economique Lyon St Etienne
Écully, France
Associate Editor
Behavioral Microfoundations