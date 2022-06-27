christopher cotton
Queen's University
Kingston, Canada
Specialty Chief Editor
Behavioral Public Policy
Leibniz Institute for Economic Research (RWI Essen)
Essen, Germany
Associate Editor
Behavioral Public Policy
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Behavioral Public Policy
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Behavioral Public Policy
Technische Hochschule Ingolstadt
Ingolstadt, Germany
Associate Editor
Behavioral Public Policy
Saïd Business School, Social Sciences Division, University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Behavioral Public Policy
Radboud University
Nijmegen, Netherlands
Associate Editor
Behavioral Public Policy