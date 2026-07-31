Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
From Mental Well-Being to Pro-Environmental and Redistributive Behavior? Evidence from a Randomized Mindfulness Intervention
in Health Behaviors
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Health Behaviors
Review
Published on 25 May 2026
in Health Behaviors
Brief Research Report
Published on 31 Mar 2026
in Health Behaviors
Editorial
Published on 06 Nov 2025
in Health Behaviors
Original Research
Published on 02 Oct 2025
in Health Behaviors
Original Research
Published on 16 May 2025
in Health Behaviors
Original Research
Published on 19 Mar 2025
in Health Behaviors
Original Research
Published on 06 Nov 2024
in Health Behaviors
Original Research
Published on 19 Jul 2023
in Health Behaviors
Original Research
Published on 22 Feb 2023
in Health Behaviors