michele belot
Cornell University
Ithaca, United States
Specialty Chief Editor
Health Behaviors
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Health Behaviors
London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom
Associate Editor
Health Behaviors
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Health Behaviors
London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom
Associate Editor
Health Behaviors
Max Planck Institute for Research on Collective Goods
Bonn, Germany
Associate Editor
Health Behaviors
Royal Holloway, University of London
Egham, United Kingdom
Associate Editor
Health Behaviors
Free University of Bozen-Bolzano
Bolzano, Italy
Associate Editor
Health Behaviors