rosemarie nagel
Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA) at the University Pompeu Fabra University
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Neuroeconomics
City University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Neuroeconomics
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Neuroeconomics
Indiana University
Bloomington, United States
Associate Editor
Neuroeconomics
École Polytechnique
Palaiseau, France
Associate Editor
Neuroeconomics
Free University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Neuroeconomics
IESE Business School, University of Navarra
Barcelona, Spain
Associate Editor
Neuroeconomics
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Neuroeconomics
Hitotsubashi University
Kunitachi, Japan
Associate Editor
Neuroeconomics
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Neuroeconomics