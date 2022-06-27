walter adriani
National Institute of Health (ISS)
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Individual and Social Behaviors
Mind Research Network (MRN)
Albuquerque, United States
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
Wadsworth Center
Albany, United States
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
University of L'Aquila
L'Aquila, Italy
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
Independent researcher
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IATS-CSIC, Spain)
Castellón, Spain
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
Institute of Experimental Medicine (MTA)
Budapest, Hungary
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
Alzheimer Society of Canada
Toronto, Canada
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
MacEwan University
Edmonton, Canada
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
IMT School for Advanced Studies Lucca
Lucca, Italy
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
Departamento de Estudios Psicologico, Universidad Icesi
Cali, Colombia
Associate Editor
Individual and Social Behaviors
Fondation Asile des aveugles
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Individual and Social Behaviors