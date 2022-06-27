nuno sousa
Centro Universitário Max-Planck, Indaiatuba, Brazil
Indaiatuba, Brazil
Field Chief Editor
Frontiers in Behavioral Neuroscience
National Institute of Health (ISS)
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Individual and Social Behaviors
Boston University
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Behavioral Endocrinology
CNR Neuroscience Institute (IN)
Pisa, Italy
Specialty Chief Editor
Motivation and Reward
University of Massachusetts Boston
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Emotion Regulation and Processing
Ruhr University Bochum
Bochum, Germany
Specialty Chief Editor
Learning and Memory
Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg
Mannheim, Germany
Specialty Chief Editor
Pathological Conditions
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Associate Editor
Learning and Memory
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Motivation and Reward
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Emotion Regulation and Processing
Institute of Anatomy, Faculty of Medicine, University Hospital Magdeburg
Magdeburg, Germany
Associate Editor
Emotion Regulation and Processing
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Associate Editor
Pathological Conditions
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Associate Editor
Pathological Conditions
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Learning and Memory
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Associate Editor
Motivation and Reward
Mind Research Network (MRN)
Albuquerque, United States
Associate Editor
Individual and Social Behaviors