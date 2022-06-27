karina possa abrahao
Departamento de Psicobiologia, Universidade Federal de São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Motivation and Reward
Departamento de Psicobiologia, Universidade Federal de São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Motivation and Reward
Fudan University
Shanghai, China
Community Reviewer
Motivation and Reward
University of Valencia
Valencia, Spain
Community Reviewer
Motivation and Reward
Yale University
New Haven, United States
Community Reviewer
Motivation and Reward
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Community Reviewer
Motivation and Reward
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Motivation and Reward
Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Ioannina
Ioannina, Greece
Community Reviewer
Motivation and Reward
Faculty of Sciences, University of Cagliari
Cagliari, Italy
Community Reviewer
Motivation and Reward
University of Toronto
Toronto, Canada
Community Reviewer
Motivation and Reward
Center for Social and Affective Neuroscience, Linköping University
Linkoping, Sweden
Community Reviewer
Motivation and Reward
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
Lausanne, Switzerland
Community Reviewer
Motivation and Reward
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Motivation and Reward
Temple University
Philadelphia, United States
Community Reviewer
Motivation and Reward
Campbell Family Mental Health Research Institute, Centre for Addiction and Mental Health, University of Toronto
Toronto, Canada
Community Reviewer
Motivation and Reward
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Community Reviewer
Motivation and Reward
Aelis Farma
Bordeaux, France
Community Reviewer
Motivation and Reward