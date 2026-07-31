Original Research
Published on 31 Jul 2026
A computational analysis of human rights discourse in news media using institutional theory
in Data Analytics for Social Impact
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Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Data Analytics for Social Impact
Systematic Review
Published on 22 Jul 2026
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Data Analytics for Social Impact
Mini Review
Published on 15 Jun 2026
in Data Analytics for Social Impact
Systematic Review
Published on 15 May 2026
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 01 Apr 2026
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 09 Mar 2026
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 05 Feb 2026
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 22 Jan 2026
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 04 Dec 2025
in Data Analytics for Social Impact
Editorial
Published on 01 Oct 2025
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 18 Jun 2025
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 21 Mar 2025
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 12 Mar 2025
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 19 Dec 2024
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 13 Dec 2024
in Data Analytics for Social Impact
Original Research
Published on 02 Dec 2024
in Data Analytics for Social Impact
Perspective
Published on 16 Oct 2024
in Data Analytics for Social Impact
Review
Published on 07 May 2024
in Data Analytics for Social Impact
Correction
Published on 04 Apr 2024
in Data Analytics for Social Impact
Review
Published on 03 Apr 2024
in Data Analytics for Social Impact