Original Research
Published on 09 Jul 2026
A prognostic tool for pulmonary collapse: nomogram-based prediction of 28-day mortality
in Medicine and Public Health
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Original Research
Published on 09 Jul 2026
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Original Research
Published on 18 Jun 2026
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Original Research
Published on 15 May 2026
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Original Research
Published on 10 Apr 2026
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Original Research
Published on 13 Jan 2026
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Original Research
Published on 12 Jan 2026
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Systematic Review
Published on 02 Jan 2026
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Brief Research Report
Published on 21 Nov 2025
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Original Research
Published on 18 Nov 2025
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Review
Published on 14 Nov 2025
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Published on 12 Nov 2025
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Original Research
Published on 12 Sep 2025
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Systematic Review
Published on 08 Aug 2025
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Review
Published on 01 Aug 2025
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Original Research
Published on 10 Jul 2025
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Published on 07 Jul 2025
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Published on 07 Apr 2025
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Original Research
Published on 26 Feb 2025
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Review
Published on 20 Feb 2025
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Published on 19 Feb 2025
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Editorial
Published on 14 Feb 2025
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Systematic Review
Published on 17 Jan 2025
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Original Research
Published on 07 Jan 2025
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Original Research
Published on 03 Jan 2025
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