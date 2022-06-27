georg m guebitz
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Industrial Biotechnology
Trinity Western University
Langley Township, Canada
Associate Editor
Industrial Biotechnology
CSIRO Land and Water
Canberra, Australia
Associate Editor
Industrial Biotechnology
China University of Science and Technology
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Industrial Biotechnology
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Industrial Biotechnology
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Industrial Biotechnology
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Industrial Biotechnology
Jiangsu University
Zhenjiang, China
Associate Editor
Industrial Biotechnology
Manipal University Jaipur
Jaipur, India
Associate Editor
Industrial Biotechnology
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Industrial Biotechnology
University of Trieste
Trieste, Italy
Associate Editor
Industrial Biotechnology
Wuhan University of Science and Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Industrial Biotechnology
Ohio University
Athens, United States
Associate Editor
Industrial Biotechnology
University of Siena
Siena, Italy
Associate Editor
Industrial Biotechnology
Luleå University of Technology
Luleå, Sweden
Associate Editor
Industrial Biotechnology
Nanjing Tech University
Nanjing, China
Associate Editor
Industrial Biotechnology