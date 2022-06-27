ranieri cancedda
Independent researcher
Genova, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
University of Basel
Basel, Switzerland
Specialty Chief Editor
Cell and Gene Therapy
Institute for Integrative Systems Biology (I2SysBio), CSIC-UV
Valencia, Spain
Specialty Chief Editor
Synthetic Biology
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Specialty Chief Editor
Nanobiotechnology
Washington State University
Pullman, United States
Specialty Chief Editor
Biosensors and Biomolecular Electronics
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Industrial Biotechnology
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Biomechanics
North Dakota State University
Fargo, United States
Specialty Chief Editor
Biomaterials
IHRC, Inc., Headquarters
Atlanta, Georgia, United States
Specialty Chief Editor
Biosafety and Biosecurity
Department of Industrial Engineering, University of Trento
Trento, Italy
Specialty Chief Editor
Biofabrication
Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Organoids and Organ-On-A-Chip
University of Kansas
Lawrence, United States
Specialty Chief Editor
Biomaterials
HES-SO Valais-Wallis
Sion, Switzerland
Specialty Chief Editor
Bioprocess Engineering
Tissue Bioengineering Laboratory, Faculty of Dentistry, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Biomaterials
National Institute for Laser Plasma and Radiation Physics
Bucharest, Romania
Associate Editor
Nanobiotechnology
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Nanobiotechnology