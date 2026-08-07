Perspective
Published on 07 Aug 2026
From fragmented neurotechnologies to closed-loop brain health systems: integrating artificial intelligence, digital health, digital twins, and advanced materials for brain disorders
in Biomaterials
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Perspective
Published on 07 Aug 2026
in Biomaterials
Review
Published on 07 Aug 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Biomechanics
Brief Research Report
Published on 07 Aug 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Review
Published on 07 Aug 2026
in Biomaterials
Perspective
Accepted on 06 Aug 2026
in Biosafety and Biosecurity
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Review
Published on 06 Aug 2026
in Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Synthetic Biology
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Biomaterials
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Biomaterials
Mini Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Biomaterials
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Bioprocess Engineering
Systematic Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Biosensors and Biomolecular Electronics
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Bioprocess Engineering
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Organoids and Organ-On-A-Chip
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Biomaterials
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Biomaterials
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Biomechanics
Policy and Practice Reviews
Accepted on 04 Aug 2026
in Biosafety and Biosecurity