Submit your research
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Ready to publish? Check out our author guidelines for everything you need to know about submission, from choosing a journal and section to preparing your manuscript.
Reviewing a manuscript? See our editorial guidelines for everything you need to know about Frontiers’ peer review process.
Our rigorous, transparent peer review process combines expert review and constructive dialogue to strengthen your manuscript.
Article processing charges (APCs) apply to articles that are accepted for publication by our external editors, following rigorous peer review.
IHRC, Inc., Headquarters
Atlanta, Georgia, United States
Specialty Chief Editor
Biosafety and Biosecurity
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
Zoetis (United States)
Parsippany, United States
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
Agriculture and Food Systems Institute
Washington, United States
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity