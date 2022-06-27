stephen allen morse
IHRC, Inc., Headquarters
Atlanta, Georgia, United States
Specialty Chief Editor
Biosafety and Biosecurity
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
Zoetis (United States)
Parsippany, United States
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
Agriculture and Food Systems Institute
Washington, United States
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
United States Department of Health and Human Services
Washington D.C., United States
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
University of Kansas Medical Center
Kansas City, United States
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
Agroscope (Switzerland)
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
Faculty of Agronomy, University of Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
London Metropolitan University
London, United Kingdom
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity
Abdelmalek Essaadi University
Tétouan, Morocco
Associate Editor
Biosafety and Biosecurity