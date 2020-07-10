daisuke kihara
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Protein Bioinformatics
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Protein Bioinformatics
University of Houston
Houston, United States
Associate Editor
Protein Bioinformatics
European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Protein Bioinformatics
Zurich University of Applied Sciences
Winterthur, Switzerland
Associate Editor
Protein Bioinformatics
Institute of Fundamental and Frontier Sciences, University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu, China
Associate Editor
Protein Bioinformatics
Department of Computer Science and Biomedical Informatics, Faculty of Science, University of Thessaly
Lamia, Greece
Associate Editor
Protein Bioinformatics
The Hub for Biotechnology in the Built Environment, Department of Applied Sciences, Faculty of Health and Life Sciences, Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Protein Bioinformatics
Bioinformatics Institute (A*STAR)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Protein Bioinformatics
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Protein Bioinformatics
University of South Australia
Adelaide, Australia
Associate Editor
Protein Bioinformatics
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Protein Bioinformatics
S-inova Biotech, Universidade Católica Dom Bosco
Campo Grande, Brazil
Associate Editor
Protein Bioinformatics
Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Protein Bioinformatics
Institute of Genomics and Integrative Biology, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)
Delhi, India
Associate Editor
Protein Bioinformatics
Anhui University of Finance and Economics
Bengbu, China
Associate Editor
Protein Bioinformatics