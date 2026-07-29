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Faculty of Informatics, Masaryk University
Brno, Czechia
Specialty Chief Editor
Data Visualization
University of New South Wales
Kensington, Australia
Specialty Chief Editor
Data Visualization
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Data Visualization
The Scripps Research Institute
La Jolla, United States
Associate Editor
Data Visualization