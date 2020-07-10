barbora kozlikova
Faculty of Informatics, Masaryk University
Brno, Czechia
Specialty Chief Editor
Data Visualization
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Data Visualization
The Scripps Research Institute
La Jolla, United States
Associate Editor
Data Visualization
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Data Visualization
VRVis GmbH
Vienna, Austria
Associate Editor
Data Visualization
UMR5089 Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale (IPBS)
Toulouse, France
Associate Editor
Data Visualization
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Data Visualization
University of Massachusetts Boston
Boston, United States
Associate Editor
Data Visualization
University of Tübingen
Tübingen, Germany
Associate Editor
Data Visualization
Montreal Clinical Research Institute (IRCM)
Montréal, Canada
Associate Editor
Data Visualization
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Data Visualization
Institut Pasteur
Paris, France
Associate Editor
Data Visualization
University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Data Visualization
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Paris, France
Associate Editor
Data Visualization
Ministry of National Guard Health Affairs (Saudi Arabia)
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Data Visualization